Нова седмица, нови повишения при някои горива у нас. Ситуацията в Близкия изток не изглежда да намери скорошно решение, което създава допълнителни притеснения колко още може да поскъпнат дериватите. В икономиката можем да кажем, че ситуацията, в която се намираме, се нарича стагниране. Цените на суровия петрол варират около едни и същи стойности, но във високата част на ценовия диапазон. Цените на едро на горивата на европейските борси са много над 1000 долара за метричен тон.

Бензинът и дизелът поскъпват: Какъв е ефектът от глобалната криза у нас

Какви са цените у нас: Цената на бензин А95 едва се движи, но продължава да е висока. Дизелът пък не спира да се покачва - вече с по 2-3 евроцента на ден и значително наближава1,80 евро за литър. Нефт сорт "Брент" все така варира между 110 и 120 долара за барел.

Стагнация или по-просто казано застой. По този начин търговците на горива определят ситуацията в Персийския залив. Това, че цените на суровия петрол вече седмици отказват да паднат под 100 долара влошава положението на колонките.

"При тази ситуация с тези цени на едро на дизеловото гориво и бензина, мога да гарантирам, че в рамките на 4-5 до 6 дни ще виждаме вече цени около 1,80 евро на дизела и над 1,50 евро на бензина. Аз мисля, че браншът ще задържи на 1.76 евро до Великден, но след това няма да има как. Защото едровата цена ще бъде по-висока от 1.75 евро. Дай Боже, да спре ситуацията утре, но ако не спре, гарантирам", заяви Димитър Хаджидимитров.

Седмици наред имаше новини как танкери със суров петрол не могат да преминат през Ормузкия проток, което вдига сериозно цената на нефта. Но Европа разчита много повече на доставка на вече готови дизел и керосин от Персийския залив.



"Миналата седмица пристигнаха последните натоварени танкери с готови продукти. Оттук насетне кога ще пристигнат други - никой не може да каже. Същото е положението с керосина. Голяма част от керосина, който ползва Западна Европа, се произвежда в този регион", обясни Светослав Бенчев.

Тоест в момента имаме трудни за организиране доставки на вече готово гориво, а нерафинирания петрол пък е скъп. Експерти се надяват да няма повече удари по петролна инфраструктура в Персийския залив, за да не станат цените на петрола опасно високи.

"Не искам въобще да си помислям какво ще е с 200 долара за барел. Това означава първо - много високи цени, но второто по-важно, това ще блокира цялостно световната икономика.Сигурно някак си ще функционира, но как, не мога да кажа", подчерта Бенчев.



У нас държавната хазна се е пропукала с 1,5 млрд. евро само за три месеца, съобщиха от Министерството на финансите. Рекорден дефицит, невиждан от 2010 г. А държавата тепърва има да дава още пари заради мерките срещу цените на горивата.



"Солидарност не може да има за всички, а за тези, които имат нужда. И за потребители, тези, които са на границата на бедността и не могат да издържат, и за тези бизнеси, които са в риск да фалират", подчерта Евгений Кънев.