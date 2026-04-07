Пети ден няма и следа от 79-годишна жена от казанлъшкото село Ръжена. В издирването ѝ участват планински спасители със специално обучени кучета.

Днес следови кучета са успели да открият диря на жената. За целта са използвани предмети от дома ѝ, чрез които животните да уловят миризмата.

Новата следа сочи, че възрастната жена се е прибрала обратно в селото. Това насочва екипите към детайлна проверка на необитаеми постройки, селскостопански дворове и изоставени къщи в селото.

Танка Манова за последно е видяна да се разхожда в края на селото на охранителни камери. Доброволци и спасители призовават за повече информация от полицията и координиране на спасителната операция.

"Притесненията са, че все още няма абсолютно никакви следи от жената", казва Неделчо Ничев от Планинска спасителна служба. "Имаме група за спасяване с кучета и ще предприемем обход на други потенциални райони, които все още не са обходени. Надяваме се днес да успеем да помогнем", добави той.

"Толкова дни без лекарства и храна, ако не е някъде в някоя къща - не знам", каза синът на изчезналата Райко Манов.

Акцията остава в активна фаза. Близките на жената призовават всеки, който разполага с информация или забележи нещо необичайно в имота си, незабавно да сигнализира на телефон 112 или в най-близкото управление на полицията.

Редактор: Никола Тунев