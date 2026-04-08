Само борени дни преди Великден ного хора се очаква да тръгнат на път. От полицията, традиционно засилват контрола по най-натоварените пътни участъци. Но колко сигурни са те? В „Пресечна точка” председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова демонстрира нагледно как трябва да изглежда един качествено направен път, като показа две асфалтови проби.

"Едната проба в асфалт, какъвто трябва да изглежда на първокласен републикански път, а не на автомагистрала. Има износващ слой около 4 см. Вижда се структурата, едрината на камъните и цвета. А при другата проба повърхността е гладка. Върху такава гладка настилка шофьорите трудно могат да спрат, особено при дъжд. Водата не може да се оттича и се образува тънък воден филм. При аварийна ситуация това значително намалява шансовете за безопасно спиране и увеличава риска от пътен инцидент", обясни тя.

И даде конкретен пример - автомагистрала „Хемус“, в участъка от София до тунел „Витиня“. Там голяма част от настилката е в подобно състояние и е изключително опасна при дъжд. Това се доказва и от множеството катастрофи, подчерта Русинова.

По думите ѝ подобните пътни участъци в страната са много. "Особено в Северозападна България. Около 40% от първокласните пътища са в подобно състояние. Това означава, че ако пътувате там, рискът е сериозен", изтъкна експертът.

И допълни: "Според мен Агенция „Пътна инфраструктура“ не осъзнава напълно проблема и не упражнява достатъчен контрол върху качеството на настилките. Самият факт, че такъв асфалт съществува, показва липса на контрол. Ако имаше ефективен контрол, некачествено строителство нямаше да се допуска".

Русинова заяви, че в момента очаква проверките от страна на МРРБ. "Моето обяснение е, че в предходни години почти нищо не е правено. По наши данни през 2022–2023 г. са ремонтирани под 1% от републиканската пътна мрежа. Асфалтът не е вечен – той е консуматив. Както при автомобилите сменяте масло на всеки 10 000 км, така и настилката трябва да се подменя периодично", подчерта тя.

Редактор: Станимира Шикова