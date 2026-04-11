Близки и приятели се сбогуват днес с певицата Янка Рупкина в Бургас. Тя си отиде на 87-годишна възраст след продължително боледуване, но остава завинаги в музикалната история на страната ни.

Певицата е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни. Има над 10 000 записа като нейна емблема е „Калиманку Денку“, която впечетлява китариста на "Бийтълс" Джордж Харисън.

Световната си известност Рупкина дължи на своя изключителен глас и на работата си с трио „Българка“, на което през 1985 г. личен импресарио става музикалният продуцент Джо Бойд, популярен с работата си с „Пинк Флойд“ и R.E.M.

