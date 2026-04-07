Един от големите гласове на българската народна музика си отиде на 87 години тази сутрин след продължително боледуване. Само преди три дни певицата бе изписана от болница. Тя беше в тежко състояние и не успя да се възстанови.

Рупкина ще бъде запомнена с мощен глас, възпял „Калиманку Денку“ и редица знакови песни за странджанския край и българския фолклор. С трио „Българка“ тя печели световна популярност и представя българското народно пеене по целия свят.

Рупкина ще бъде изпратена в родния си град Бургас.

Ще си вземем последно сбогом с голямата изпълнителка на 11 април – Велика събота, в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“. То ще е отслужено от Негово високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Поклон пред паметта ѝ! NOVA изразява съболезнования на близките и приятелите ѝ.

Кореспондент: Елена Танева

Редактор: Калина Петкова