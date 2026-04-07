Тя си отиде на 87 години
Един от големите гласове на българската народна музика си отиде на 87 години тази сутрин след продължително боледуване. Само преди три дни певицата бе изписана от болница. Тя беше в тежко състояние и не успя да се възстанови.
Рупкина ще бъде запомнена с мощен глас, възпял „Калиманку Денку“ и редица знакови песни за странджанския край и българския фолклор. С трио „Българка“ тя печели световна популярност и представя българското народно пеене по целия свят.
Рупкина ще бъде изпратена в родния си град Бургас.
Ще си вземем последно сбогом с голямата изпълнителка на 11 април – Велика събота, в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“. То ще е отслужено от Негово високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.
Поклон пред паметта ѝ!
Кореспондент: Елена ТаневаРедактор: Калина Петкова
