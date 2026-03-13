Народната певица Янка Рупкина е хоспитализирана и е в тежко състояние. Това съобщи във Facebook колежката ѝ Илка Александрова.

„Нека се помолим за нашата мила сестра и голяма българка Янка Рупкина, която в момента е в болница и в тежко състояние. Снощи я потърсих по телефона, за да я чуя. Едва говореше и успя само да ми каже, че се чувства много зле през целия ден и да се свържа с нейни близки“, написа Александрова. „Реагирахме светкавично и тя беше закарана в болница. Лекарите казаха, че е навреме и правят всичко по силите си. С теб сме, скъпа Янче!“, добави тя.

През февруари 2025 г. Рупкина отново бе в болница, но впоследствие беше изписана в стабилно състояние.

Янка Рупкина е българска народна певица, изпълнителка на песенен фолклор от Странджанския край. Световната си известност 87-годишната певица дължи на своя изключителен глас и на работата си с вокално трио „Българка“.

Преломен момент в живота на певицата е 21 декември 1971 г. Тогава група български музикални изпълнители, между които Янка Рупкина, Паша Христова, Мария Нейкова, Борис Гуджунов, фолклорен ансамбъл „Аура“, трябва да заминат за Алжир. Неправилната поддръжка на самолета обаче предизвиква тежка катастрофа, при която Паша Христова загива. Рупкина остава жива, но е с изгаряния по ръцете, за които по-късно твърди, че ѝ дават сила да лекува.

Редактор: Цветина Петкова