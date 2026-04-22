Оттеглянето на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор е необходима, но само първа стъпка. Това заяви пред журналисти президентът Илияна Йотова.

Тя подчерта, че вече отговорността е на Народното събрание.

„Аз се надявам с максимален консенсус да се преодолеят изтеклите мандати, както и прозрачно да бъде избран достатъчно авторитетен нов Висш съдебен съвет, който да гарантира прозрачността на всички процедури, защото това е работа и отговорност на политиците. А ние, българските граждани, искаме правосъдие, което гарантира справедливост”, каза Йотова.

Според нея оттеглянето на Сарафов е трябвало да стане отдавна. „Когато няма достатъчно аргументи за това оставане, има безкрайни дискусии дали е законно, или не. Когато става въпрос за законност, по-добре беше да се оттегли доста по-рано и да отпуши целия този процес. Но пак казвам, това е моето лично мнение”, каза Йотова.

Редактор: Ина Григорова