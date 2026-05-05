Свлачището на пътя Смолян - Пампорово остава активно. Има и ново пропукване на асфалтовата настилка. Специалисти от „Геозащита"-Перник започнаха пълно проучване на целия район. След геоложкото изследване експертите ще преценят възможно ли е да бъде направен обходен маршрут над самото свлачище. За днес е насрочено и ново заседание на Областния кризисен щаб, на който ще продължи обсъждането на проблема.

Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било регистрирано

Областният управител на Смолян съобщи, че е готова експертизата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, която категорично отхвърля версията за скъсване на язовира над свлачището. Според заключението няма данни за изтичане на вода, което да е довело до преовлажняване и да е провокирало срутването.

След извършен оглед на място експертите от държавното дружество „Геозащита“ трябва да предложат конкретни решения за укрепване и разчистване на засегнатия терен, както и срокове за изпълнение на дейностите.

Специалистите потвърждават, че свлачищните процеси в района остават активни. Междувременно е завършено и повторното обследване на язовира, което окончателно изключва възможността той да е причина за инцидента. В ефира на NOVA регионалният министър прогнозира, че възстановяването на основния път ще отнеме между 6 месеца и 2 години. Самият той няма категоричен отговор дали може да се ремонтира обходния черен път през планината като пряка връзка до Смолян.

Случилото се вече се отрази и на туризма в региона. От бранша отчитат, че около 20% от резервациите в хотели в Пампорово и Смолянска област за майските празници са анулирани.

В част от местата за настаняване негативният ефект вече се усеща. Управителят на хотел Лидия Медова обясни, че основният поток от гости идва от детски лагери, но родителите започват да се притесняват. Тя допълни, че засега няма масови потвърдени анулации, но запитванията за откази се увеличават. В същото време подчерта, че проблемният участък е само между Пампорово и Смолян, докато пътят от Пловдив до курорта остава в добро състояние.

„Още с обявяването на бедственото положение започнаха масови откази от почивки. Това е напълно нормална реакция - когато хората чуят свлачище, се активира страхът и те предпочитат да не пътуват“, заяви председателят на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори Росица Старчева в ефира на „Здравей, България“.

По думите ѝ проблемът не засяга само Пампорово, а цялата местна икономика - от малките семейни хотели и къщи за гости до доставчиците и предлагащите услуги в региона. Ограниченият достъп поставя под риск туристическия поток, а оттам и доходите на стотици местни жители.

Ситуацията се усложнява от факта, че свлачището остава активно. Първоначалните оценки сочат, че възстановяването на пътя може да отнеме между 6 месеца и 2 години - срокове, които поставят под въпрос не само летния, но и следващия зимен сезон.

„Едва ли ще успеем да спасим летния сезон изцяло, но се надяваме поне да осигурим алтернативен достъп в рамките на два-три месеца“, коментира Старчева.

От бранша настояват за спешни мерки и предлагат конкретно решение - възстановяване на стар път с дължина около километър и половина, разположен над свлачищната зона. „Това е най-бързият вариант. Пътят съществува, макар и да е неизползван в момента. Ако бъде реконструиран, ще осигури сравнително лесно придвижване между Смолян и Пампорово“, обясни Старчева.

Идеята идва от експерти, извършили оглед на терена, като туристическият бранш я подкрепя активно чрез подписка.

По думите на Старчева свлачището не е ново явление. Местните жители са запознати с риска от десетилетия. „Знаем за тази зона от повече от 20 години. Там винаги е имало свличания и беше въпрос на време да се стигне до сегашната ситуация“, посочи тя.

Бизнесът настоява за бързи и координирани действия от страна на институциите, включително спешно осигуряване на алтернативен маршрут и дългосрочни мерки за укрепване на района.

Междувременно остава въпросът дали туристическият сезон в Родопите може да бъде спасен. Засега надеждите са насочени към частично възстановяване през лятото и по-добра подготовка за зимния сезон. „За нас е важно да има достъп. Без него туризмът просто спира“, подчерта Росица Старчева.

Туристическият бранш се страхува от провал на летния сезон. За това в момента готви и протестна подписка.