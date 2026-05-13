Да ти свалят номерата и да ти вземат книжката, при положение че имаш валидна „Гражданска отговорност“, но таблетът на полицаите показва друго. Колата на потърпевшия стояла в гараж, докато бил в чужбина, и била служебно дерегистрирана. Веднага след завръщането си той подновил застраховката, възстановил регистрацията и спокойно карал автомобила си.

При полицейска проверка влязъл в сайта на Гаранционния фонд и показал, че има активна застраховка. Въпреки това останал без книжка и без номера, защото системата на полицията показвала друго.

„Полицаите ме спряха на 28 април и ми казаха, че нямам застраховка. Аз имам застраховка за цялата година. Показах стикер, показах онлайн, че имам застраховка, но въпреки това ми свалиха номера на колата, взеха ми книжката, взеха ми талона. Те казаха, че това не ги интересува, тъй като тяхната система показва, че нямам”, коментира в ефира на „Здравей, България” потърпевшият шофьор.

Проверка на сайта на Гаранционния фонд по регистрационен номер показва, че към 13.05.2026 година превозното средство има валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, направена на 17.01.2026 г. с валидност до 16.01.2027 г.

Коментар по случая даде адвокат Стефан Паров. „Въпросното лице, български гражданин от Великобритания, правомерно си е заплатил гражданската отговорност още януари месец. Би следвало автоматично да се възстанови и прекратената регистрация на моторното превозно средство на основание член 143, ал. 10 от Закона за движение по пътищата. Очевидно в тази ситуация липсва какъвто и да е синхрон и обмен на информация между Гаранционен фонд и Министерство на вътрешните работи. Това е така, тъй като в системата на МВР, след като е спян водачът, излиза, че автомобилът му е дерегистриран, макар че той си е заплатил застраховка „Гражданска отговорност”. Именно затова изпадаме в този абсурден случай, при който му отнемат свидетелството за управление за това, че автомобилът е дерегистриран. Липсва обратна връзка между Гаранционен фонд и КАТ, за да се установи, че той вече си е заплатил гражданската отговорност и следва да бъде автоматично възстановена регистрацията на автомобила. В случая той няма никаква вина, вината тук е в институциите”, заяви той.

