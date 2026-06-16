Тялото на 62-годишната жена, която беше обявена за издирване, е открито от полицейски служители в землището на павелбанското село Александрово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, предаде кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов.

Стойка Караиванова беше в неизвестност от понеделник. Първоначално органите на реда разпространиха нейно описание и призоваха гражданите за съдействие, тъй като жената беше напуснала дома си без лични документи и мобилен телефон.

По случая вече е образувано досъдебно производство. Разследването се води под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора, като предстои да се изяснят точните причини и обстоятелства около смъртта на жената.

Редактор: Цветина Петрова