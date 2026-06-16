Прокуратурата започна разследване по случая
Тялото на 62-годишната жена, която беше обявена за издирване, е открито от полицейски служители в землището на павелбанското село Александрово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, предаде кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов.
Стойка Караиванова беше в неизвестност от понеделник. Първоначално органите на реда разпространиха нейно описание и призоваха гражданите за съдействие, тъй като жената беше напуснала дома си без лични документи и мобилен телефон.
По случая вече е образувано досъдебно производство. Разследването се води под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора, като предстои да се изяснят точните причини и обстоятелства около смъртта на жената.Редактор: Цветина Петрова
Източник: Емил Димов, кореспондент на БТА в Стара Загора
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