Тир помете автомобил край ямболското село Зимница. При инцидента са загинали две деца и възрастен мъж. Трима са ранени. Те са транспортирани за лечение в болницата в Ямбол, като за целта е използван медицински хеликоптер.

Според първоначална информация тирът навлязъл в насрещното платно и блъснал автомобила, който се движел в посока Бургас.

Заради инцидента движението при км 290 на АМ "Тракия" е временно ограничено. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут: пътен възел „Зимница“ – пътен възел „Петолъчката“ – Карнобат – пътен възел „Карнобат“ и обратно, като се регулира от "Пътна полиция"

Репортер: Елена Танева

Редактор: Никола Тунев