Министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски поиска официална реакция и извинение от българските институции заради публикуван в социалните мрежи документ, представен като дипломатическа нота. Тя съдържа информация за пътуване на съпругата и малолетния син на премиера Християн Мицкоски до Пампорово, съобщи кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Според снимката чрез нотата се иска осигуряване на транспортен коридор, „а при възможност и полицейски ескорт за целия престой” на съпругата и сина на премиера Християн Мицкоски до Пампорово в началото на годината.

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В снимката е посочено приблизителното време, в което съпругата и по-малкият син на премиера на Северна Македония ще преминат границата между двете държави, както и придружаващите ги лица, осигуряващи сигурността на семейството - имената им, превозните средства, с които пътуват, комуникационните устройства и оръжията, които носят със себе си.

По думите на Муцунски посланикът на България в Скопие е бил извикан във Външното министерство на страната, а случаят е определен като недопустим в отношенията между две държави. Той изрази тревога, че в публичното пространство са се появили данни, свързани със сигурността на семейството на министър-председателя.

Твърди се, че е заснет оригинален документ, който представлява дипломатическа кореспонденция между институциите на двете държави.

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Самият Християн Мицкоски определи публикуването на подобен документ като „прецедент в дипломацията“ и заяви, че случаят е бил обсъден и с партньорите на страната в НАТО. Според него подобни действия не допринасят за подобряване на отношенията между София и Скопие, а напротив - създават допълнително напрежение.

Муцунски подчерта, че ако подобно изтичане на информация беше станало от страна на македонските институции и засягаше семейство на чужд държавен представител, той лично би поднесъл извинение. По думите му властите в Скопие очакват бързо изясняване на обстоятелствата около случая.

Редактор: Цветина Петкова