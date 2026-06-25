Кметът на София заведе дело за 20 000 евро срещу депутата от ДПС Станислав Анастасов. Съдът наложи запор върху сметките на народния представител заради клевети.

Повод за заведеното дело е публикация на Анастасов от 12.03.2026 г., в която той отправя тежки обвинения, наричайки кмета на столицата „основен спонсор на педофилска секта“, „набеден за кмет“ и „дегенерат“.

В своята позиция Васил Терзиев отправи остра критика към депутата: „Когато публични личности започнат съзнателно да разпространяват клевети, да приписват престъпления без доказателства и да превръщат омразата в политически инструмент, вече не става дума за критика. И не става дума за моя личен комфорт. Става дума за това какъв обществен стандарт приемаме за нормален“.

Според столичния кмет безнаказаното потъпкване на фактите разрушава доверието в институциите и самата демокрация. Той подчертава, че отговорността е още по-голяма, когато подобно поведение идва от хора, призовани да представляват гражданите в Народното събрание. „Избрах да потърся защита по съдебен ред не защото не мога да понеса поредната обида, а защото вярвам, че демокрацията не се защитава само с избори. Тя се защитава и с ясното разбиране, че свободата на словото не е свобода да клеветиш без последствия“, допълни Терзиев.

Редактор: Дарина Методиева