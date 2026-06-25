Снимка: БТА
Съдът наложи запор върху сметките на народния представител
Кметът на София заведе дело за 20 000 евро срещу депутата от ДПС Станислав Анастасов. Съдът наложи запор върху сметките на народния представител заради клевети.
Повод за заведеното дело е публикация на Анастасов от 12.03.2026 г., в която той отправя тежки обвинения, наричайки кмета на столицата „основен спонсор на педофилска секта“, „набеден за кмет“ и „дегенерат“.
В своята позиция Васил Терзиев отправи остра критика към депутата: „Когато публични личности започнат съзнателно да разпространяват клевети, да приписват престъпления без доказателства и да превръщат омразата в политически инструмент, вече не става дума за критика. И не става дума за моя личен комфорт. Става дума за това какъв обществен стандарт приемаме за нормален“.
Според столичния кмет безнаказаното потъпкване на фактите разрушава доверието в институциите и самата демокрация. Той подчертава, че отговорността е още по-голяма, когато подобно поведение идва от хора, призовани да представляват гражданите в Народното събрание. „Избрах да потърся защита по съдебен ред не защото не мога да понеса поредната обида, а защото вярвам, че демокрацията не се защитава само с избори. Тя се защитава и с ясното разбиране, че свободата на словото не е свобода да клеветиш без последствия“, допълни Терзиев.Редактор: Дарина Методиева
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