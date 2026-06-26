В следващите дни ще усетим първия по-горещ полъх на лятото. Температурите ще се повишават и ще достигнат стойности в някои райони около 40 градуса.

Краят на последната пълна юнска седмица ще е слънчев с минимални смущения. От четвъртък до събота ще има временни увеличения на облачността следобед с кратки, локални летни превалявания. В неделя ще е слънчево и почти безоблачно. Дневните температури ще са в интервала 29-34 градуса.

В самия край на юни термометрите ще отбележат още по-високи температури. В последните два дни на месеца - понеделник и вторник, както и в първите дни на юли, кулминацията на настоящия горещ цикъл ще е при следобедни температури до 37-38 градуса.

Ранните прогнози са за облекчение в жегата км 2-4 юли с преминаването на студен атмосферен фронт. С усилването на северозападния вятър температурите ще се понижат до по-поносими нива - в интервала 28-33 градуса. Процесът ще обхване части от страната между 30 юни и 3 юли. Ще е причина за опасни гръмотевични бури с кратки, локални, но интензивни дъждове с висок потенциал за градушка.