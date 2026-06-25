Движението по два ремонтирани участъка на автомагистрала „Тракия“ ще бъде възстановено в петък - 26 юни, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Мярката цели да улесни пътуването през активния летен сезон и да повиши безопасността по една от най-натоварените пътни артерии в страната.

От АПИ уточняват, че около 14:00 часа ще бъде отворен за движение ремонтираният участък в платното за Бургас между 33-и и 39-и километър на територията на Софийска област. Около 9:00 часа, ще бъде възстановен и трафикът между 282-и и 287-и километър в област Ямбол, където се извършваше ремонт на фуги по мостово съоръжение.

Снимка: АПИ

Ремонти по ключови пътища и магистрали в страната

Ремонтът по АМ „Тракия“ продължава в област Стара Загора. Там се обновява 21-километров участък в платното за София между 208-и и 229-и километър, като движението се осъществява двупосочно в платното за Бургас. Очаква се дейностите да приключат до 3 юли.

Снимка: АПИ

За да бъде облекчен трафикът през почивните дни, от АПИ въвеждат временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и в участък от път I-1 през Кресненското дефиле. В района на Симитли ще бъде организирано и реверсивно движение според натовареността на трафика.

Временно променят организацията на движение в участъци на „Тракия“

От пътната агенция призовават шофьорите да спазват ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания и да не използват аварийните ленти за по-бързо придвижване.

Редактор: Ралица Атанасова