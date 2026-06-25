За неизпълнение на трудовите си задължения директорите на културни институти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. Това каза министърът на културата Евтим Милошев по време на днешната парламентарна медийна комисия в отговор на въпрос на народния представител Чило Попов от „Демократична България", свързан с управлението на Народния театър от неговия директор Васил Василев.

Попов попита министъра дали е запознат с евентуален тенденциозен подход към членове на трупата и евентуалното незачитане на съдебно решение. „Това е една творческа институция, която трябва да познава свободата и да ѝ се наслаждава, за да може да разгърне своя талант в творчеството си очевидно от години там не е така“, добави Попов.

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Министърът обясни, че културните институти като Народния театър имат самостоятелност и работят с делегирани бюджети.

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По думите му трудово-правните отношения подлежат на преценка при наличие на конкретни данни за нарушение и след извършване на надлежна проверка от отговорната служба по труда. Въз основа на констатациите на инспектората може да се прецени дали са налице основания за последващи действия, каза той. „Трябва да има формален повод, за да се назначи такава проверка. След като се назначи такава проверка, констатациите в този доклад на инспектора ще дадат основание за оценка и действие от страна на министъра“, добави Евтим Милошев. „Уверявам ви, ако има такива данни, не бих се поколебал да изпълня всички препоръки на инспектората от гледна точка на непреминаването на границата между административното и творческо общуване на министерството с културните институти“, каза министър Милошев.

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"Когато говорим за спорове с хора с публичен авторитет в областта на културата, е болезнено за всеки един гражданин да наблюдава такъв спор, който в основата си е стигнал твърде далеч", каза Милошев. „Много е жалко, когато хората, особено в областта на културата, не могат да намерят своя начин да се разберат, да задълбочават този конфликт и да очакват институции извън техния творчески и житейски път да решават натрупаните проблеми“, каза още министър Милошев.

Редактор: Цветина Петрова