Напрежение и словесни престрелки между Народния театър „Иван Вазов“ и Министерството на културата. Причината – актьори от театъра алармираха за „подмолни действия срещу ръководството на институцията”.

Според актьорите в Народния театър се правят опити за отстраняване от длъжност на директора Васил Василев в края на мандата на Мариян Бачев като министър на културата. Те посочиха, че в театъра е била извършена проверка от ресорното ведомство, но поставиха под въпрос обективността на резултатите. Извършвала се и проверка на проверката, но от Инспектората към Министерския съвет. От Народния театър и от Министерство на културата отказаха коментар пред камера. Вместо това изпратиха писмени позиции.

Актьорският състав на театъра адресира позицията си до правителството в оставка. В нея е посочено, че Министерството на културата се опитва „да въздейства върху процеси в българския театър, като нанася дългосрочни щети за всички изпълнителни изкуства у нас”.

От културното ведомство отговориха, че няма отстраняване от длъжност или опити за такова на директора на Народния театър и че внушенията за това не отговарят на истината. И още - министерството извършва рутинни проверки във всички държавни културни институции. Целта била да се проследи как се разходват парите в системата на културата.

Междувременно стана ясно, че са обявени датите за конкурси за директори на редица културни институции в страната. Една от тях е музикално-драматичният театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново, както и Държавна опера - Пловдив.