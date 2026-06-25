Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за съдебната власт, с които въвежда нови ограничения за кандидатите за изборни членове на Висшия съдебен съвет и прецизира процедурите за формиране на състава на кадровия орган на съдебната система.

С приетите текстове депутати решиха, че за член на ВСС няма да могат да бъдат избирани лица, които през предходния мандат са заемали постовете председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд или главен прокурор. Ограничението ще важи и за магистрати, които през последните две години са изпълнявали някоя от тези функции за период от шест или повече месеца, независимо дали става въпрос за последователен или прекъснат мандат.

Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарна зала

Парламентът одобри и нови правила при процедурите за избор на членове на ВСС. Вносителите на кандидатури ще могат да ги оттеглят в седемдневен срок след изслушването им в ресорната парламентарна комисия.

При липса на избрани членове за всички места в съвета Народното събрание ще бъде длъжно да стартира нова процедура за попълване на незаетите позиции в срок до две седмици.

Сред приетите промени е и ограничаване на правомощията на ВСС при изтекъл мандат. Ако повече от година не е избран нов състав, Пленумът на съвета и двете му колегии няма да могат да вземат решения с дългосрочен кадрови или организационен ефект, както и такива, които засягат функционирането и независимостта на съдебната система.

Депутатите одобриха и въвеждането на видеонаблюдение и видеозаснемане в реално време при преброяването на гласовете в преките избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите.

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Прекратява се практиката директорът на Националната следствена служба да съвместява длъжността заместник главен прокурор по разследването.

Окончателното разглеждане на законопроекта ще продължи на следващото пленарно заседание, след като депутатите не успяха да приключат работата по всички текстове в рамките на днешния ден.

Сред приетите промени са и нови правила за избора на главен инспектор и инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Според новите разпоредби процедурата по избор трябва да започва не по-рано от шест месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на съответния член на инспектората.

Право да предлагат кандидати ще имат народни представители, както и представители на съдебната система. Номинации ще могат да правят общите събрания на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и прокурорите от Върховната касационна прокуратура и следователите от Националната следствена служба.

Депутатите приеха още възможност кандидатурите да бъдат оттегляни в седемдневен срок след изслушването им в специализираната парламентарна комисия.

В случай че Народното събрание не успее да избере всички членове на Инспектората към ВСС или нов главен инспектор, парламентът ще бъде задължен в двуседмичен срок да открие нова процедура за попълване на незаетите позиции.

Редактор: Цветина Петкова