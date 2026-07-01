ОДМВР - Варна издирва 11-годишната Наталия Славова Асенова от село Константиново.

По първоначални данни детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също е разпространена от полицията с цел подпомагане на издирването.

Наталия Славова Асенова е на 11 години, с ръст около 160 сантиметра и едро телосложение. Тя е с кестенява коса до раменете и светли очи. По данни на полицията при изчезването си е била облечена със светъл дълъг панталон, бяло късо яке с червени цветчета и черни маратонки.

Издирваният Асен Антонов Симеонов е на 40 години. Той е с ръст около 170 сантиметра, едро телосложение, късо подстриган и с кафяви очи. Бил е облечен със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

От ОДМВР - Варна призовават всички граждани, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на Асен Антонов Симеонов, незабавно да сигнализират на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на ОДМВР - Варна.

От полицията подчертават, че споделянето на информацията може да допринесе за по-бързото установяване на местонахождението на детето и за гарантиране на неговата безопасност.

Редактор: Цветина Петкова