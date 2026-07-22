"Йотова да свика КСНС. Искаме да бъдем информирани за американските самолети. Нека бъдат напълно ясни и да си носят цялата отговорност. Народът им даде цялата отговорност". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в изявление в присъствието на други членове на партията във Facebook.

Критиките му дойдоха на фона на очакваното глсуване в НС на предложението за разполагането на американските самолети на авиобаза „Безмер“, след като вчера Комисията по отбрана го одобри. Припомняме, че след като кабинетът „Радев“ взе решение американските самолети да напуснат Летище София в края на юни, премиерът обяви, че отново има запитване от САЩ. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база „Безмер“.

Очаквайте подробности!

Редактор: Станимира Шикова