Увеличение на такса „дялово разпределение” се налага, защото това е услуга, за която се извършват разходи за нейното осъществяване. Това каза в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества.

„Всяка една топлофикация от много години също е топлинен счетоводител, тоест има лицензи да изпълнява тази дейност. И ако тя привлече част от своите клиенти – да им продава топлинна енергия и да извършва услугата дялово разпределение – съответно трябва да има своята цена за тази услуга, която е съвсем отделно от използваната топлинна енергия”, обясни Георгиев.

Според Антоан Атанасов, адвокат от „Активни потребители” трябва да има пазарен принцип в тази ситуация, за да може една Етажна собственост например, да се прехвърли от един на друг топлинен счетоводител.

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„Понеже преносимостта на данните не е свободна, всеки топлинен счетоводител си има различни устройства. Дружествата са си зонирали кварталите, които обслужват и така потребителят реално не може да избира кой да му е топлинен счетоводител. Тази липса на конкуренция позволява на топлинните счетоводители да увеличават своите цени без да имаме реална възможност да противодействаме”, посочи той. Според Атанасов държавата трябва да погледне в тази посока – да освободи място за пазарна логика, защото пазарът може да коригира цената, когато тя не оправдава услугата.

Кремен Георгиев каза, че не е невъзможно, но е трудно да се смени топлинен счетоводител, тъй като това трябва да решение на Общото събрание на Етажната собственост. „По отношение на преносимостта на данните, марките уреди, които се използват, са много по-малко от броя топлинни счетоводители. Тоест няколко топлинни счетоводители работят с една марка уреди или един топлинен счетоводител работи с няколко марки. Това означава, че все пак възможност за смяна има”, обясни той.

По думите на Георгиев увеличението на цената за апартамент 60-80 квадрата ще е приблизителното 25 евро на година.

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Редактор: Цвета Лазаркова