Парламентът избира днес своя представител в новата Комисия за противодействие на корупцията. Според дневния ред на депутатите това трябва да бъде първа точка в пленарното заседание.

Пламен Тодоров е предложение на управляващите от "Прогресивна България" и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната парламентарната комисия.

Новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията се състои от петима души, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. Очаква се това да направят Върховния административен съд, парламентът и президентът.

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Редактор: Дарина Методиева