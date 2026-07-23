Снимка: БТА
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Пламен Тодоров е предложение на управляващите от "Прогресивна България" и единствен кандидат за поста
Парламентът избира днес своя представител в новата Комисия за противодействие на корупцията. Според дневния ред на депутатите това трябва да бъде първа точка в пленарното заседание.
Пламен Тодоров е предложение на управляващите от "Прогресивна България" и единствен кандидат за поста. Той вече беше изслушан в ресорната парламентарната комисия.
Новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията се състои от петима души, които ще я председателстват на ротационен принцип. Висшият адвокатски съвет и Върховният касационен съд вече избраха своите представители. Очаква се това да направят Върховния административен съд, парламентът и президентът.
ЕК: България без напредък по ключови препоръки за върховенството на законаРедактор: Дарина Методиева
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