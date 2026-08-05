Снимка: БТА, архив
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Това съобщиха от Софийската света митрополия
Поради засилен интерес и желание на вярващите чудотворната Хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица ще остане за поклонение в митрополитския храм „Св. Неделя” в столицата и днес, съобщиха от Софийската света митрополия.
Чудотворната Хавайска икона на Света Богородица пристигна в България (ВИДЕО+СНИМКИ)
През вчерашния ден, който първоначално беше насрочен като последна възможност за поклонение, се изви опашка от вярващи до ул. „Позитано”. Някои миряни чакаха над час и половина, за да зърнат иконата.
През следващите дни иконата на Божията майка ще посети Никополска епархия, след това Ловешка, Видинска, Врачанска, Великотърновска, Сливенска, Варненска и Великопреславка.Редактор: Ина Григорова
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