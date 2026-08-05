52-годишен служител на охранителна фирма е настанен в болница след нанесен побой в Казанлък, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Извършителят е избягал от местопроизшествието и се издирва.

Сигнал за инцидента е получен във вторник срещу сряда през ноща в Районното полицейско управление в града от Филиала за спешна медицинска помощ. Изпратеният на място полицейски екип е установил, че пострадалият е охранявал обект на фирма на изхода на града, съобщава Ралица Стефанова, кореспондент на БТА в Казанлък.

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По думите на охранителя към служебния му автомобил се приближил мъж с маска и маскировъчни дрехи, който му наредил да излезе и да легне на земята. При слизането от колата непознатият му нанесе няколко удара с желязна палка по ръцете, след което е избягал.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура - Стара Загора.

Редактор: Мария Барабашка