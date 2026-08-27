23-годишен моторист е бил прострелян с въздушна пушка, докато се е движел по улица в русенското село Николово. Сигналът за инцидента е подаден вчера вечерта, малко преди 18:00 часа, съобщават от ОД на МВР-Русе.

На място е изпратен екип на Второ районно управление в Русе. Полицаите установили, че мъжът е бил ранен в областта на седалището.

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Пострадалият е транспортиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ до Спешното приемно отделение на болница „Канев“ в Русе.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ РУ - Русе. Започнало е разследване за изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Редактор: Иван Иванов