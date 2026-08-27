Пожар гори в производствен цех на фармацевтичен завод над археологическия музей „Абритус“ в Разград. В сградата се съхраняват леснозапалими течности и субстанции.

По първоначални данни при почистване на един от контейнерите е възникнала искра от статично електричество, което е довело до пламване.

Голям пожар пламна в Асеновград, запалили са се сухи треви (СНИМКИ)

Огънят е овладян от два екипа на пожарната в Разград. Няма пострадали или обгазени хора. След окончателното ликвидиране на пламъците предстои извършване на оглед, който да изясни причините и нанесените щети.