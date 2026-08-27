Голям пожар пламна отново в индустриалната зона на Асеновград, кметът на града Христо Грудев е на място, съобщиха от Общината. Горят сухи треви и храсти до Промишлена зона „Север“ в Индустриалната зона на Асеновград.

Пожар пламна край Козановско шосе в Асеновград (СНИМКИ)

Началникът на пловдивската пожарна старши комисар Васил Димов каза, че ситуацията е опасна, тъй като в близост има предпрития и стопански постройки. На място са изпратени 10 противопожарни екипа.

Снимка: БГНЕС

Пожар гори на изхода на Асеновград, запалили са се сухи треви и лозя (СНИМКИ)

Преди седмица край Асеновград се разрази друг голям пожар. Огънят тогава тръгна от местност зад автосервиз до Козановско шосе, а стихията изпепели близо 500 декара сухи треви и храсти.

Редактор: Станимира Шикова