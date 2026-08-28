Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (28.08.2026 - следобедна) Начало България Прогноза за времето (28.08.2026 - следобедна) Начало Времето Прогноза за времето (28.08.2026 - следобедна) Прогноза за времето (28.08.2026 - следобедна) 28 август 2026 16:46 Прогноза за времето (28.08.2026 - обедна) От августовски жеги към по-прохладни дни: Какво време ни очаква през септември? Прогноза за времето (28.08.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (27.08.2026 - следобедна) Прогноза за времето (27.08.2026 - обедна) Утре ни очаква разхлаждане Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ралица Атанасова Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Акция срещу рисковото шофиране в Студентски град: 12 неправоспособни водачи зад волана само няколко часа БАБХ спря чай с пестициди Удължават бедственото положение в резерват „Сребърна“ Още трима непълнолетни остават в ареста за убийството на Георги Кузев (СНИМКИ) "Икономическа полиция" проверява Община Черноочене за неправомерно събирани суми Напрежение в „Баба Алино“: Собственици не допуснаха ВиК да спре водата Нов модел за парите на училищата: Директор предупреди за риск от изкривяване България получи първото плащане по инструмента SAFE за отбрана Задържаха жена при визитата на Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка (ВИДЕО) Мъж е с опасност за живота след нападение от бик във Вакарел КРИБ е против ново увеличение на максималния осигурителен доход през 2027 г. „Ще бъдете арестуван до 48 часа“: ГДБОП предупреждава за нова имейл измама с обвинения за престъпления (СНИМКА) БАБХ спря нерегламентиран превоз на овце без документи от Гърция „Няма нищо необичайно“: Лавров коментира тайните контакти между руското и американското разузнаване Шишков: Съживихме проекта за Софийския околовръстен път след дълги години безхаберие Прогноза за времето (28.08.2026 - обедна) Съвместни проверки на румънски и български полицаи по Дунав мост 2 Три деца са в болница след челна катастрофа на пътя Ловеч-Троян Васил Терзиев: „Топлофикация София” има план да подмени над 40 км тръбопроводи Откриха дрон край остров Свети Иван (СНИМКИ) Румен Радев: Отскубнали са заглушаващото устройство в "Драгалевци" в последния момент Камион премина през две мантинели на магистрала „Марица” след спукване на гума (СНИМКИ) Мъж се удави в морето край Поморие Отново е отчетено повишаване на нивото на Дунав в българския участък Без кръв от близките, но с достатъчно запаси: Готова ли е системата за промяната? Борбата на кабинета с олигархията - какво показват действията на властта Цветан Цветанов предлага Бойко Борисов да бъде номиниран за кандидат-президент на ГЕРБ От августовски жеги към по-прохладни дни: Какво време ни очаква през септември? Притеснение сред родители във Варна заради предстоящ ремонт на детска градина Прогноза за времето (28.08.2026 - сутрешна) Контролирано взривяват боеприпаси край село Белица Румен Радев от Струмяни: Очакваме в началото на септември да започне изплащане на помощи за пострадалите Прокуратурата ще поиска постоянен арест за още трима младежи заради убийството на Младежкия хълм Опасност от интензивни порои и градушки в Северна България 73-та Обиколка на България: Къде ще спират движението от 29 август до 2 септември „Хора крещяха и скачаха от автобуса ни, катерихме се по планината, за да избягаме“: Българка разказва за ужаса в Непал Общинският съвет в Елин Пелин отхвърли изграждането на инсинератор за отпадъци ЦИК и Министерството на иновациите координират техническата подготовка за президентския вот Освободиха Ивиан Бенишев от поста заместник-министър на здравеопазването 23-годишен е задържан с килограм марихуана и 42 пакета бонбони с психоактивно вещество Голяма част от София остава без топла вода Повече полети от Великобритания до Бургас за „Евровизия 2027“ Схема с „кухи“ фирми: Дружества трупали задължения, регистрирани на социално слаби Двама останаха в ареста за трафик на над 100 кг марихуана и предполагаем подводен канал към Турция Още трима непълнолетни са обвинени за убийството край Младежкия хълм в Пловдив Локализираха пожара в планина Славянка след намеса на военен хеликоптер Кабинетът определи нов държавен представител в Надзорния съвет на НЗОК ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА