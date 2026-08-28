Над 2,8 милиона кубически метра вода са прехвърлени от река Дунав към езерото в поддържания резерват „Сребърна“ от началото на операцията по оводняването му на 14 юли. Заради продължаващите ниски нива на Дунав се предвижда и удължаване на частичното бедствено положение на територията на резервата.

Настоящият срок на бедственото положение изтича на 29 август. Предвижда се то да бъде удължено с още един месец - от 30 август до 29 септември 2026 г. Заповедта ще бъде издадена от кмета на община Силистра в рамките на правомощията му по Закона за защита при бедствия.

Отново е отчетено повишаване на нивото на Дунав в българския участък

Министерството на околната среда и водите, заедно с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Община Силистра и областния управител, продължава действията за поддържане на водния режим на езерото. Водата се прехвърля механично от река Дунав чрез хидропомпени съоръжения.

Работата на терен продължава денонощно. Поддържат се завирените участъци, където са разположени смукателните глави на помпите, а чрез бонови заграждения се ограничава достъпът на водорасли, които могат да затруднят работата им.

Високите температури и изключително ниските нива на река Дунав обаче намаляват притока на вода към междинния канал, откъдето тя се изпомпва към езерото. Това налага непрекъсната работа на багер и денонощни усилия на служителите на РДПБЗН – Силистра. Въпреки неблагоприятната хидрологична обстановка, предприетите мерки засега позволяват да се поддържа водно ниво, подходящо за обитаващите резервата водолюбиви птици. В района се наблюдават големи струпвания на розови и къдроглави пеликани, големи и малки бели чапли, лебеди, патици и други видове.

Какво е състоянието на река Дунав в момента

От МОСВ заявяват, че ще продължат да следят ежедневно състоянието на резервата и нивата на река Дунав, като при необходимост ще бъдат предприемани допълнителни действия за поддържане на водния режим на езерото.

Редактор: Ралица Атанасова