Само за няколко часа 12 неправоспособни шофьори са установени зад волана при специализирана полицейска операция в столичния „Студентски град“. Акцията е проведена от 18:00 ч. на 27 август до 02:00 ч. на 28 август и е била насочена срещу рисковото и агресивно поведение на пътя, гонките и дрифтовете.

Спрени са 117 моторни превозни средства и 106 мотоциклета, проверени са общо 138 души. Полицаите са съставили 59 фиша и 7 акта за административни нарушения. Връчени са още 18 фиша, а са изпълнени и две наказателни постановления.

Съвместни проверки на румънски и български полицаи по Дунав мост 2

Със сертифициран шумомер са установени пет мотора с наднормен шум, които са спрени от движение. Друг мотоциклет и автомобил също са спрени от движение заради технически неизправности.

Проверките са извършени от служители на 07 РУ, ОСПП и ОПП-СДВР по основни пътни артерии в района, сред които улиците „Акад. Стефан Младенов“, „Д-р Йордан Йосифов“, „Атанас Манчев“, „Акад. Борис Стефанов“ и „Иван Странски“. От СДВР посочват, че контролът ще продължи като част от мерките за ограничаване на опасното поведение на пътя и повишаване на безопасността.