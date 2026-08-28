23-годишен варненец стана IRONMAN. Радослав Мавродиев завърши едно от най-тежките състезания за спортна издръжливост в света, което се проведе в естонската столица Талин. За 16 часа и 20 минути той преодоля над 226 километра – плуване, колоездене и маратон.

Радослав Мавродиев е предприемач и автор от Варна, който съчетава бизнеса със спорта. Но зад ежедневието му стои една лична цел – да изпита собствените си граници. Затова преди няколко месеца си поставя една от най-трудните задачи за спортна издръжливост – да завърши триатлона IRONMAN.

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„Социалните мрежи доста ми повлияха. В момента IRONMAN става изключително популярен в цял свят. А второто нещо, което ме мотивира беше мой приятел, който успя да го завърши“, разказва младият мъж.

Радослав се отправя към Талин, Естония, където го очакват над 226 екстремни километра, които трябва да измине само за ден. Но условията се усложняват още при колоезденето.

„На около стотния километър от колелото заваля дъжд, който продължи до края на самото състезание“, разказва Радослав. Часове наред Радослав продължава под дъжда и при силен страничен вятър, но и със спомена за стара травма. Въпреки това той успява да преодолее 180 километра на колело, но след тях следват 42 километра маратон.

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И така след 16 часа и 20 минути той пресича финалната линия, което го превръща в един от малкото българи, които вече могат да се нарекат IRONMAN.

„Еуфорията е огромна. Огромен адреналин, много чувство на признателност, много успех, просто успех“, споделя още Радослав.