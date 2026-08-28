Тежка катастрофа на кръстовището на околовръстния път на град Лясковец. По първоначална информация лек автомобил и мотоциклет са се сблъскали челно.

При инцидента е пострадал водачът на мотоциклета, който е транспортиран в болница със сериозна фрактура на коляното и в тежко състояние.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

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Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Районът на катастрофата е отцепен от екипи на полицията. В момента на място се извършват огледи и следствени действия за изясняване на причините за сблъсъка. Движението в участъка е временно затруднено и се регулира от „Пътна полиция“.