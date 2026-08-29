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Изпращаме август с температури до 35 градуса
Дните в календарния край на август ще са слънчеви. В събота и неделя по-съществена облачност ще се образува следобед и вечерта над Западна България. В по-късните часове на деня ще има единични локални гръмотевични бури с кратък, но интензивен дъжд. Дневните температури в събота ще са в интервала 30-35 градуса, в неделя – с градус по-високи.
Предстоящата първа седмица на септември ще започне с преобладаващо слънчево време със следобедни увеличения на облачността, най-вече в планините на югозапад, където ще има кратки летни дъждове. Температурите ще се движат в диапазона 30-35 градуса.
Ранните прогнози допускат преминаване на студен атмосферен фронт около 3-4 септември. Очакват се усилвания на вятъра, кратки гръмотевични бури, тук-там с временно интензивен валеж и риск от градушка. Нахлуването на по-студен въздух ще е причина и за кратко захлаждане през втората половина на предстоящата седмица до дневни максимални стойности от 26 до 31 градуса.
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