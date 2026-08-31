Преходът между август и септември ще е слънчев и горещ. Такава ще е обстановката в началото на първата седмица от метеорологичната есен. В понеделник и вторник временни увеличения на облачността с кратки, летни дъждове ще има в отделни точки на Западна България, Явленията ще се развиват главно по планините и около тях. Температурите ще се движат между 30 и 35 градуса.

Осезаемо смущение се очаква в средата на този период с нахлуването на по-студен въздух от север-североизток. В сряда на по-малко места, а в четвъртък на повече ще се оформят гръмотевични процеси с интензивни дъждове, резки пориви на ветровете и висок риск от градушка. Студеният фронт ще свали температурите и към четвъртък-петък дневните пикове ще са между 26 и 30-31 градуса.

В петък е възможно да има валежи от летен тип край морето. Краят на седмицата ще е слънчев и без смущения. Дневните температури ще се повишат и в някои отделни точки на страната ще достигнат стойности над 35 градуса.

Втората седмица на септември също ще е с параметрите на късното лято. Сутрешни температури около 20-23 градуса, следобедни локални пикове до 36-37. Ранните прогнози допускат нестабилен студен фронт около 9-10 септември с кратки, летни дъждове с гръмотевици. Смущение е възможно и около 12-13 септември. Не се очакват драстични колебания в температурите.

► Край морето

В първата половина на септември по морското крайбрежие времето ще остане преобладаващо слънчево. Настоящите прогнози допускат динамика в дните 3-4 септември покрай преминаването на студен атмосферен фронт. Ще има кратки, локални преминаващи гръмотевични валежи от летен тип. С по-малка вероятност подобна обстановка можем да очакваме и около 10 септември.

Дневните температури в първите дни на следващия месец ще са около и малко под 30 градуса. Към 6 септември ще се понижат до нива около 25-26 градуса. Морската вода в края на август се движи между 24 и 26 градуса.