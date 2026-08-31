Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ от 41,60 евро за мегаватчас за септември. Това представлява увеличение с 5,5% спрямо предходния месец.

В определената от КЕВР цена не са включени разходите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. На това ниво „Булгаргаз“ ще продава синьото гориво на крайните снабдители, както и на дружествата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия.

Въпреки месечното поскъпване цената в България остава значително под нивата на международните пазари. По данни на регулатора договорите за септември на европейските газови борси се търгуват в диапазона 66,98-68,92 евро/MWh. Така разликата спрямо утвърдената за България цена е близо 25 евро за мегаватчас.

От КЕВР обясняват по-ниското ниво у нас основно с доставките на азерски природен газ по дългосрочния договор. В ценовия микс за септември са включени както количества от Азербайджан, така и втечнен природен газ, осигурен чрез договори с търговци след проведен търг.

Решението идва на фона на очакванията цените на природния газ в Европа да останат високи и през есента. Сред факторите са по-слабото запълване на европейските газохранилища, несигурността около доставките на втечнен природен газ и геополитическото напрежение в Близкия изток.

Според данните, цитирани от регулатора, европейските газохранилища в момента са запълнени на около 62–63% от капацитета си – най-ниското равнище за този период от годината от години насам. В окончателната цена за септември са включени и нормативно определените компоненти за обществената доставка, както и разходите на „Булгаргаз“ за съхраняване на количества природен газ в подземното газохранилище „Чирен“ като част от мерките за гарантиране на сигурността на доставките.

Редактор: Цветина Петкова