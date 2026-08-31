Снимка: NOVA, архив; Видео: архив
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Ангел Пенчев е син на собственика на кравефермата с антракс в село Стефаново
Глобиха сина на собственика на кравефермата с антракс в Ловешко, който на два пъти нападна екип на NOVA.
Синът на собственика на фермата с антракс опита да прегази екип на NOVA с трактор (ВИДЕО+СНИМКИ)
Районният съд в Ловеч постанови 100 евро глоба за Ангел Пенчев по указа за борба с дребното хулиганство. Делото му беше отложено с няколко дни, за да може да ваксинира животните си.
Съдът отложи делото за нападението над екип на NOVA заради ваксинацията срещу антракс
Екипът на NOVA беше нападнат на 26 август, докато снимаше буферната зона около кравефермата, отцепена от здравните власти. Ангел Пенчев на два пъти заплаши да прегази журналистите – първо с лекия си автомобил, а малко по-късно и с трактор.
Същият ден здравните власти съобщиха, че в семейна кравеферма в село Стефаново, е потвърдена зараза от антракс.
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