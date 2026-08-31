Задържаха украински гражданин на около 25 години за убийството на млада жена в апартамент в столичния квартал „Бъкстон“. Това потвърдиха за NOVA от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Рано сутринта мъжът започнал да крещи пред жилищен блок, като по думите на съседи бил в неадекватно състояние. Те подали сигнал в полицията. На място пристигнали служители на МВР, които се качили заедно с мъжа в жилището му, за да го усмирят. Там е открито тялото на починала жена също с чуждестранен произход.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Към момента се изясняват обстоятелствата около смъртта ѝ. Основната версия са битови мотиви.

По думи на съседите на младата двойка те били спокойни и кротки, но често ги виждали в нетрезво състояние. Според тях има вероятност мъжът да е злоупотребявал и с наркотични вещества.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Съседка на чуждестранната двойка разказва, че двамата били във връзка и правели впечатление с външния си вид. „Двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Много либерална външност имат. По моята теория явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал. Извършеното е несъзнателно, със сигурност", коментира тя.