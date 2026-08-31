МВнР предупреждава, че в граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни. Съществува риск от пробив на изкуственото езеро, образувало се след свлачището в планинския район на 26 август, повторно изливане на големи водни обеми и обилни валежи.

МВнР препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близост до засегнатите райони.

При необходимост от съдействие, българските граждани, намиращи се на тибетска територия, могат да се обръщат към посолството на България в Китай на моб. телефон: + 86 156 4658 8195, както и на дежурни телефони в извънработно време: +86 156 4658 8195; +86 10 6532 1916. Сигнали за съдействие се приемат и на имейл адрес: Consulate.Beijing@mfa.bg

Спасителната операция в Непал продължава, стотици са блокирани под земята

Българските граждани, намиращи се на непалска територия могат да се обръщат за съдействие към посолството на България в Индия на телефони: +911126115550, +911126115549 ; +911124121054, както и на дежурен телефон в извънработно време: +919910999498.

Сигнали за съдействие се приемат и на имейл адрес: Embassy.Delhi@mfa.bg.

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.