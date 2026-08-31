42-годишен мъж е загинал при инцидент с електричество в кюстендилското село Църварица.

Трагедията станала вчера в Долна махала. По първоначална информация мъжът извършвал дейности по възстановяване на електрозахранването, когато бил поразен от високоволтова електрическа дъга. Вследствие на тежките поражения той починал.

Мъж е починал, след като е бил блъснат от автомобил на околовръсният път в Кюстендил

Обстоятелствата около инцидента се изясняват. По случая е образувано следствено дело в Окръжния следствен отдел в Кюстендил.

Редактор: Цветина Петкова