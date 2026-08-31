Участъкът Русе - Бяла от бъдещата магистрала Русе - Велико Търново трябва да бъде завършен не по-късно от края на 2028 г. Това заяви регионалният министър Иван Шишков по време на инспекция на строителните дейности по трасето.

„Важно е, че в момента тук се строи. Този обект трябва да бъде завършен не по-късно от края на 2028 г.“, заяви Шишков. Той подчерта, че проектът е съфинансиран от Европейския съюз и определи магистралата като изключително важен инфраструктурен обект.

В момента активни строителни дейности се извършват по около 15 километра от трасето. Един от участъците Русе - Бяла е с дължина около 40 километра, а цялото направление между двата града е приблизително 70 километра.

До края на ноември трябва да има разрешително за строежа на трасето от Русе до Бяла

Сред най-сложните съоръжения по трасето са големите виадукти. Строителството в района е било затруднено и от особеностите на льосовите почви.

Проблеми има и с отчуждителните процедури, както и с подробния устройствен план за продължението на магистралата от Бяла към Велико Търново. Регионалният министър обаче увери, че работата по тази част от проекта продължава.

Шишков отхвърли твърденията, че изграждането на участъка след обхода на Бяла в посока Велико Търново може да бъде спряно.

„Нека да успокоим всички, които побързаха да кажат, че ние ще спрем този обект с продължението от обхода на Бяла към Велико Търново. Напротив, ние ще го забързаме“, заяви министърът.

Започва строителството на още една отсечка на "Хемус"

По думите му в рамките на следващите около 30-40 дни се очаква да бъде възложено изработването на подробен устройствен план за останалата част от трасето.

Магистралата Русе - Велико Търново е ключова за транспортната връзка между Дунав мост при Русе и вътрешността на страната. Проектът трябва да изведе значителна част от тежкотоварния трафик извън населените места и да осигури по-бърза и безопасна връзка по направлението Русе - Бяла - Велико Търново.