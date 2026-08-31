Моторист загина, след като се блъсна в къща в Берковица. Близките му твърдят, че малко преди инцидента той бил преследван от полицията.

Случаят е около 2:30 през нощта в неделя на улица „Николаевска”. От полицията съобщават, че преди инцидента мъжът не спрял на светлинен и звуков сигнал, след това е започнало преследване. След завой обаче мотористът се качил на бордюра, ударил се е в прозореца на къщата и загинал на място.

„Имаме съмнения, че са го гонили с висока скорост и са го ударили. Затова се е блъснал в къщата. След това се вижда как униформените слизат от колата за няма и една секунда. Всичко се случва изключително бързо”, каза Марин Беков.

Моторист загина при катастрофа на прохода "Шипка"

Преди инцидента мъжът бил на празненство в близко населено място и неговите познати казват, че точно се прибирал. По думите им той е много добър човек и никога не е имал подобни ситуации с органите на реда. Поради това близките на загиналия настояха за вътрешно разследване на МВР срещу дежурния екип и преследващите полицаи. От МВР съобщиха, че такова вече е започнало.

„Имаме информация, че един от униформените имал наказание и не му било позволено да шофира, а на едни от записите се вижда как двамата полицаи се сменят”, каза един от близките на починалия.

Повече гледайте във видеото.