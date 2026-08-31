Военнослужещи от Сухопътните войски продължават и днес да оказват помощ на пострадалото от бедствието село Струмяни в Област Благоевград. На терен работят 20 военнослужещи от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, под ръководството на лейтенант Радослав Кръстев. Военните екипи разчистват натрупаните наноси, кал, тиня, растителност, отпадъци и падналите дървета.

Добрата новина е, че вътрешността на почти всички наводнени къщи вече е почистена. Дворовете обаче остават под тиня, а общинската собственост, площадите и пътищата все още се разчистват. Напълно унищожен е стадионът в Струмяни, който се намира в най-ниската точка на селото – приливната вълна е разбила дограми и врати, оставяйки терена неизползваем и блокиран от боклуци.

Задържаната при посещението на Радев в Струмяни Гергана Петрова пита кой е разпоредил ареста ѝ

Сериозен остава проблемът с питейната вода, която все още е негодна за консумация. Очаква се тя да бъде пусната едва в средата на седмицата след пълна дезинфекция. Междувременно продължава ремонтът на жп прелеза, поради което влаковете в района не се движат. Местните жители се оплакват от силна миризма и нашествие на комари и мухи след оттеглянето на водата.

„Работата беше много, но доброволците, предимно жени, свършиха работа като за мъже”, сподели жителката на селото Мария. В почистването се включи и администрацията на Общината, както и уредникът в местния музей Йорданка Стаменова, която подчерта, че каузата е да се помогне на хората в беда.

Основната цел остава възможно най-бързо преодоляване на последствията от бедствието и пълно възстановяване на инфраструктурата в най-тежко засегнатите райони на селото.

Припомняме, че Община Струмяни отправи призив към доброволци да се включат във възстановителните и почистващите дейности след наводнението, причинено от поройните дъждове. Желаещите могат да се регистрират всеки ден от 7:30 часа пред сградата на Общината, откъдето ще бъдат разпределяни по задачи.

Редактор: Дарина Методиева