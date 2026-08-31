Четирима души се удавиха по Южното Черноморие в рамките на последните два дни - 29 и 30 август, съобщиха от полицията в Бургас.

На 29 август около 12:30 часа е подаден сигнал за инцидент в неохраняема зона в Ахтопол, между северния плаж и къмпинг „Делфин“. Четирима летовници влезли в морето, но течението ги отнесло далеч от брега. Двама от тях успели да излязат невредими, но 26-годишна молдовска гражданка и 24-годишен румънски гражданин се удавили. Двамата влезли в България през ГКПП „Дуранкулак“ на 26 август.

Мъж се удави в морето край Поморие

Същия ден около 18:30 часа на плаж „Велека“ в Синеморец от морето е изваден 69-годишен украински гражданин, който също загинал при удавяне.

На следващия ден - 30 август, около 15:15 часа, е получен сигнал за нов инцидент. 49-годишен бургазлия се е удавил в неохраняема зона в скалите в близост до плаж „Василико“ в Царево.

Телата и на четиримата загинали са откарани за аутопсия в отделението по „Съдебна медицина“ към УМБАЛ - Бургас.

Редактор: Дарина Методиева