Финансовите министри и управителите на централните банки от Г-20 се събират в САЩ за двудневна среща. В центъра на разговорите са световната икономика, финансовата стабилност и търговските дисбаланси.

Вашингтон ще настоява и за по-твърди мерки срещу Иран. Американският финансов министър Скот Бесънт обяви, че се подготвят нови вторични санкции срещу финансови институции, които продължават да работят с Техеран.

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Срещата се провежда на фона на поскъпването на петрола, опасенията за инфлация и растящия американски държавен дълг.

Редактор: Мария Барабашка