Пожар избухна във фабрика за бои и лакове в западния хърватски град Карловац.

"Противопожарни екипи са на терен заради огън в обект на компанията "Нова Хем" (Nova Chem), който се е разпространил и до склад", написаха от община Карловац на страницата си във Facebook.

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Общината призова гражданите да останат вкъщи, да затворят прозорците и да изключат вентилационните системи, вкарващи въздух отвън, тъй като димът от химикалите, използвани във фабриката, може да бъде опасен за здравето.

Редактор: Дарина Методиева