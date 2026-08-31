Предложението специалността „Медицински козметик” да бъде преместена от медицинските колежи в гимназиите предизвика недоволство и притеснения в сектора. „Тази академична степен да бъде прехвърлена в средните училища не граничи с логиката”, това коментира преподавателят Наталия Алексиева в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA.

Специалистите от бранша научили за подготвяната реформа от социалните мрежи, без да е бил осъществен предварителен диалог между институциите и професионалната общност. Според Алексиева преместването на обучението към средното образование засяга пряко общественото здраве. Тя посочи, че в медицинските колежи се изучават дисциплини като дерматология, фармакология и физиология на кожата, които са основополагащи за професията.

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Финансовата страна на предложението също е поставена под въпрос, тъй като оборудването на учебни бази в гимназиите би изисквало значителни средства. По данни на бранша едно работно място струва над 50 000 евро. Според Алексиева в условия на труден бюджет средствата не бива да се разпиляват, след като вече съществуват подготвени кадри и академични бази в медицинските колежи и дерматологичните клиники.

Професионалната общност настоява за диалог с Министерството на здравеопазването. „Целта е да се запази качеството на подготовката и да се избегне рискът от навлизането на некомпетентни кадри, които биха могли да нанесат поражения върху здравето на клиентите. Трябват задълбочени знания, за да се преподава тази материя, а пренизяването на професията от академично към средно ниво е необосновано”, заяви в заключение Наталия Алексиева.

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