Гръцката полиция започна разследване след откриването на мъртво бебе в жилище в атинския квартал „Кипсели“. Тялото на детето е било скрито в куфар в апартамент, отдаван под наем.

До зловещата находка се стигнало след сигнал от собственика на имота. Той потърсил полицията заради настанени в жилището хора, които отказвали да платят дължимия наем.

При пристигането си служителите на реда заварили в апартамента няколко души, сред които и две непълнолетни лица. При последвалата проверка били открити и наркотични вещества.

В Атина откриха куфар с части от човешко тяло

Полицаите намерили тялото на бебето в стъклен съд, който бил поставен в един от куфарите в жилището. Според първоначалната информация има предположение, че преди това тялото е било държано във фризер.

Във връзка със случая е разпитана 28-годишна германска гражданка. Пред разследващите тя заявила, че починалото дете е нейно. Жената обяснила още, че хората, пребиваващи в жилището, се подготвяли да го напуснат. Според информацията в гръцките медии 28-годишната в момента отново е бременна.

Все още не е установено кога и при какви обстоятелства е настъпила смъртта на детето. Предстои съдебномедицинска експертиза, която трябва да даде повече информация за причината и времето на смъртта.

Редактор: Цветина Петкова