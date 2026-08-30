Втори случай на вандалство по новите влакове. Мотрисата е била обрисувана през изминалата нощ в Перник, сигнализира в социалните мрежи Марио Евстатиев.

Влакът ще прекара известно време в депо за изчистване на вандалските надписи. По случая се извършват следствени действия.

Надраскаха със спрей един от новите електрически влакове (СНИМКИ)

Припомняме, че по-рано този месец само дни, след като започнаха да превозват пътници, един от влаковете беше надраскан със спрей на гара Благоевград.