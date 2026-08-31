Двама мъже са задържани във връзка с кражба на луксозен автомобил от столичния квартал „Студентски град“. Става дума за 42-годишния Асен Колев, известен с прякора Пуйката, и 33-годишния Валентин Кирилов, познат като Хастара.

Автомобилът е откраднат на 29 август. След като установил липсата му, собственикът подал сигнал в полицията и започнало издирване.

Задържаха мъж за кражба на автомобил в София

В рамките на 24 часа служители на СДВР, Главна дирекция „Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР в Перник успели да открият откраднатото возило. Колата е намерена в района на пернишкото село Студена.

В хода на разследването са задържани двамата мъже - на 42 и 33 години. Те са оставени в ареста за срок до 72 часа предвид възможността да извършат престъпление, тъй като вече са осъждани. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.