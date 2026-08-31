Продължава гасенето на огъня високо в Рила. Пожарът пламна в неделя след мълния в труднодостъпен терен над Рилския манастир.

В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари, горски служители и доброволци. Интересен факт е, че доброволческата противопожарна служба "Fire Brigade 1" използва дрон. Летателното средство е снабдено с кофа от 80 литра. Така през вчерашния ден дронът е пренесъл и хвърлил към тон и половина вода. Това се оказва първата ситуация у нас, при която дрон влиза в борбата с горските пожари.

Пожар на над 2000 метра надморска височина в Природен парк „Рилски манастир“

Редактор: Дарина Методиева